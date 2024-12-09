船期遞延 儒鴻11月營收月減13% 12月估回溫
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-09 19:44
成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (9) 日公告 11 月營收，受到船期遞延影響，營收 28.47 億元，月減 13.7%、年減 3.8%；累計前 11 月營收 334.06 億元，年增 18.8%。
儒鴻說明，11 月營收出現較明顯的衰退，主要是受到船期影響，超過 3 億元的營收遞延到 12 月，其中又以比布的影響數較大，不過，預計 12 月船期狀況會比 11 月好，營收也可望見到回溫。
針對下半年每月 30 億元的目標未能達陣，儒鴻表示，雖然單月營收未能達到 30 億元，但 10-11 月合計營收 61.48 億元，平均單月還是有 30 億元以上的水準。
不只儒鴻，另一成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 同樣受船期不穩定影響，11 月營收 25.8 億元，月減 2.5%，但年增 6.8%，部分營收遞延到 12 月認列，累計聚陽前 11 月營收 319.95 億元，年增 9.5%，仍為同期最佳。
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