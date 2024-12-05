鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至16.83元，預估目標價為385元
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 16:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.92元下修至16.83元，其中最高估值17.94元，最低估值16.36元，預估目標價為385元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|17.94(17.94)
|20.91
|22.98
|最低值
|16.36(16.36)
|16.64
|18.14
|平均值
|16.9(16.93)
|18.74
|20.22
|中位數
|16.83(16.92)
|18.74
|19.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|36,361,100
|41,204,000
|45,383,000
|最低值
|35,852,880
|38,777,000
|41,104,110
|平均值
|36,108,350
|39,778,480
|42,874,960
|中位數
|36,090,000
|39,526,140
|42,343,190
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.5
|14.53
|11.2
|9.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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