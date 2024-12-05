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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至16.83元，預估目標價為385元

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 16:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.92元下修至16.83元，其中最高估值17.94元，最低估值16.36元，預估目標價為385元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值17.94(17.94)20.9122.98
最低值16.36(16.36)16.6418.14
平均值16.9(16.93)18.7420.22
中位數16.83(16.92)18.7419.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值36,361,10041,204,00045,383,000
最低值35,852,88038,777,00041,104,110
平均值36,108,35039,778,48042,874,960
中位數36,090,00039,526,14042,343,190

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.514.5311.29.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,458,72632,082,91728,930,50524,924,170

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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