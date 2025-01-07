鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至9.89元，預估目標價為217.7元
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.96元下修至9.89元，其中最高估值10.32元，最低估值9.4元，預估目標價為217.7元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.32(11.19)
|15.63
|19.27
|最低值
|9.4(9.4)
|11.39
|13.39
|平均值
|9.89(10.03)
|13.07
|16.1
|中位數
|9.89(9.96)
|12.92
|16.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|23,478,000
|28,626,500
|33,609,480
|最低值
|23,030,000
|26,730,000
|29,581,000
|平均值
|23,310,340
|27,364,890
|31,246,040
|中位數
|23,301,480
|27,140,000
|31,044,380
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.05
|4.69
|7.01
|6.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,002,537
|18,472,128
|21,132,040
|18,046,852
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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