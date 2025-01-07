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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至9.89元，預估目標價為217.7元

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.96元下修至9.89元，其中最高估值10.32元，最低估值9.4元，預估目標價為217.7元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.32(11.19)15.6319.27
最低值9.4(9.4)11.3913.39
平均值9.89(10.03)13.0716.1
中位數9.89(9.96)12.9216.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值23,478,00028,626,50033,609,480
最低值23,030,00026,730,00029,581,000
平均值23,310,34027,364,89031,246,040
中位數23,301,48027,140,00031,044,380

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.054.697.016.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,002,53718,472,12821,132,04018,046,852

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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