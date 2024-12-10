〈台股盤後〉權值股漲多暫歇 傳產股墊檔代打 跌148點失守五日線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-10 14:08
台股今 (10) 日早盤開低後一度翻紅，最高漲至 23329.01 點，不過在權值股領跌下，大盤一路下探，最低跌至 23071.43 點，終場跌 148.17 點或 0.64%，以 23125.08 點作收，失守 5 日線，成交量 3248.46 億元。
電子權值股今天普遍走弱，台積電 (2330-TW) 跌 10 元，跌幅 0.93%，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 跌逾 1%，不過聯發科 (2454-TW) 逆勢走揚，漲 1.89%。另外，台達電 (2308-TW) 跌 0.49%，日月光 (3711-TW) 也跌逾 1%。
航運族群今天表現弱勢，志信 (2611-TW)、陽明 (2609-TW) 跌逾 3%，中櫃 (2613-TW)、遠雄港 (5607-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 跌逾 2%，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、四維航 (5608-TW)、新興 (2605-TW) 跌逾 1%。
資服族群今天則回檔修正，邁達特 (6112-TW)、三商電 (2427-TW)、資通 (2471-TW) 皆跌逾半根停板，精誠 (6214-TW)、華經 (2468-TW)、凌群 (2453-TW)、訊連 (5203-TW) 也有 1 至 2% 的跌幅。
不過 IC 設計類股成為盤面亮點，矽力 *-KY(6415-TW) 漲逾半根停板，創意 (3443-TW)、威盛 (2388-TW) 有 2 至 3% 的漲幅，矽統 (2363-TW) 漲逾 1%。
傳產今天逆勢撐盤，玻璃族群中，冠軍 (1806-TW) 漲逾 2%，台玻 (1802-TW)、和成 (1810-TW) 也都有所表現；紡織類股有所表現，宏洲 (1413-TW) 漲逾 3%，遠東新 (1402-TW) 漲逾 2%，其他如聚陽 (1477-TW)、儒鴻 (1476-TW)、新纖 (1409-TW) 也都有所表態。
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