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〈台股盤後〉權值股漲多暫歇 傳產股墊檔代打 跌148點失守五日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-10 14:08

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〈台股盤後〉權值股漲多暫歇 傳產股墊檔代打 跌148點失守五日線。(圖：shutterstock)

台股今 (10) 日早盤開低後一度翻紅，最高漲至 23329.01 點，不過在權值股領跌下，大盤一路下探，最低跌至 23071.43 點，終場跌 148.17 點或 0.64%，以 23125.08 點作收，失守 5 日線，成交量 3248.46 億元。 

電子權值股今天普遍走弱，台積電 (2330-TW) 跌 10 元，跌幅 0.93%，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 跌逾 1%，不過聯發科 (2454-TW) 逆勢走揚，漲 1.89%。另外，台達電 (2308-TW) 跌 0.49%，日月光 (3711-TW) 也跌逾 1%。 


航運族群今天表現弱勢，志信 (2611-TW)、陽明 (2609-TW) 跌逾 3%，中櫃 (2613-TW)、遠雄港 (5607-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 跌逾 2%，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、四維航 (5608-TW)、新興 (2605-TW) 跌逾 1%。 

資服族群今天則回檔修正，邁達特 (6112-TW)、三商電 (2427-TW)、資通 (2471-TW) 皆跌逾半根停板，精誠 (6214-TW)、華經 (2468-TW)、凌群 (2453-TW)、訊連 (5203-TW) 也有 1 至 2% 的跌幅。 

不過 IC 設計類股成為盤面亮點，矽力 *-KY(6415-TW) 漲逾半根停板，創意 (3443-TW)、威盛 (2388-TW) 有 2 至 3% 的漲幅，矽統 (2363-TW) 漲逾 1%。 

傳產今天逆勢撐盤，玻璃族群中，冠軍 (1806-TW) 漲逾 2%，台玻 (1802-TW)、和成 (1810-TW) 也都有所表現；紡織類股有所表現，宏洲 (1413-TW) 漲逾 3%，遠東新 (1402-TW) 漲逾 2%，其他如聚陽 (1477-TW)、儒鴻 (1476-TW)、新纖 (1409-TW) 也都有所表態。 

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台股盤後台積電航運資服

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台積電1065-0.93%
三商電26.7-6.32%
聯發科13501.89%
台達電403-0.49%
日月光投控158-1.25%
志信22.65-3.21%
陽明80.5-3.01%
中櫃34.4-2.82%
遠雄港46.3-2.63%
裕民57.9-2.53%
慧洋-KY70.7-2.21%
長榮231-1.91%
萬海84.5-1.86%
四維航17.7-1.67%
新興26.6-1.48%
邁達特52.5-6.75%
資通53.5-6.30%
鴻海192-1.54%
冠軍10.452.45%
儒鴻5310.76%
聚陽309.50.98%
遠東新33.752.12%
宏洲11.153.24%
和成17.30.87%
台玻18.851.62%
矽統74.21.23%
精誠160-2.44%
威盛1102.80%
創意12703.67%
矽力-KY445.58.26%
訊連85.9-1.72%
凌群59.7-1.65%
華經25.4-2.31%
廣達293-1.01%
新纖15.950.63%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.28
加權指數法興(購) 槓桿6.87
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加權指數法興(售) 槓桿6.71

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