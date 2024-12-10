〈台股盤後〉權值股漲多暫歇 傳產股墊檔代打 跌148點失守五日線

台股今 (10) 日早盤開低後一度翻紅，最高漲至 23329.01 點，不過在權值股領跌下，大盤一路下探，最低跌至 23071.43 點，終場跌 148.17 點或 0.64%，以 23125.08 點作收，失守 5 日線，成交量 3248.46 億元。