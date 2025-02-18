〈焦點股〉藥華藥與AOP仲裁案初判失利 臉綠慘跌停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-18 10:54

‌



藥華藥 (6446-TW) 昨 (17) 日宣布與歐洲通路商 AOP 部分仲裁判斷，藥華藥向 AOP 提出損害賠償，初步遭國際商會 (ICC) 駁回，且確定須賠償 AOP 約 156 萬歐元 (約新台幣 5350 萬元)，使得藥華藥今(18) 日股價重挫，跌停鎖住 694 元。

藥華藥早盤跳空重摔，以 718 元開低後一路下探，盤中跌停鎖住 694 元，跌破 700 元關卡，截至上午 10 點 20 分，同步失守 5 日線及月線，成交量超過 7000 張。至於三大法人近日籌碼動向，連續 5 個交易日買超，合計買超 4097 張。

‌



藥華藥指出，仲裁庭針對雙方此次仲裁中各自提出的主張，包含 AOP 提出的關於藥華藥使用 AOP 臨床數據申請美國藥證、藥華藥在歐洲供貨不穩定及拒絕供貨等反請求；與藥華藥提出的 AOP 延遲美國藥證申請，均被駁回。不過有關藥華藥遲延歐洲藥證 5 個月及遲延供貨 4.5 個月，賠償金額未定。

另外，仲裁庭裁定針對前次仲裁的開支，雙方各自應負擔的部分抵銷後，藥華藥須支付部分開支約 135 萬歐元 (約新台幣 4642 萬元)。針對過往臨床藥物價格的調整，藥華藥也須支付約 21 萬歐元 (約新台幣 716 萬元)，總計須賠償 AOP 約 156 萬歐元 (約新台幣 5350 萬元)。