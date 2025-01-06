台積電挾法說行情衝1110元新天價 市值達28.8兆元

台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 上周五強漲達 3.49%，隨著 ADR 與普通股的價差進一步拉大，今 (6) 日開盤也跟進補漲，大漲超過 3%，衝上 1,110 元新天價，市值也聯袂創高，市值達 28.8 兆元。