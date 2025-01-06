台積電挾法說行情衝1110元新天價 市值達28.8兆元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-06 09:57
台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 上周五強漲達 3.49%，隨著 ADR 與普通股的價差進一步拉大，今 (6) 日開盤也跟進補漲，大漲超過 3%，衝上 1,110 元新天價，市值也聯袂創高，市值達 28.8 兆元。
外資普遍看好，台積電去年第四季在 3/5 奈米先進製程滿載及先進封裝產能供不應求，營收將再締造新猷，且有機會超越市場預期，挑戰新台幣 8,600 億元，去年美元年營收增幅將達 3 成。
台積電將於 12/16 召開法說會，展望今年，外資看好，台積電今年受惠輝達 (NVDA-US)AI 晶片需求依舊強勁，加上各家 CSP 積極投入 ASIC 開發，都將挹注台積電今年營收再創新高，年增幅達雙位數，營收挑戰千億美元。
針對資本支出，外資預計，台積電因應美國、日本與德國廠區擴充，加上 2 奈米及下世代導入計畫，資本支出約較今年成長雙位數，約莫 350 億美元左右。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇