臨去秋波！拜登將推新規管制AI晶片出口 擬授權谷歌等雲端服務商當守門人

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-16 16:01

‌



《路透社》上周五 (13 日) 引述兩位消息人士報導，美國政府正打算授權谷歌、微軟等主要雲端服務供應商作為全球 AI 晶片分銷的「守門人」，負責審查並控制高端 AI 晶片的流向，確保中國、俄羅斯、伊朗等被美國視為潛在威脅的國家無法輕易獲取這些關鍵技術。

‌



美國希望透過讓雲端服務供應商充當「守門人」，美國政府可以更有效地掌控 AI 晶片的用途，防止晶片被用於軍事或其他敏感領域。

根據美國政府日前發佈的公告，正在對商務部起草的「AI 擴散」規則進行最終審查，這意味著該規則可能即將發佈，但也有可能發生變化。美國商務部則拒絕對此發表看法。

報導指出，這項 AI 晶片新規讓荷蘭與日本等美國盟友可無限制地獲得 AI 晶片供應或使用 AI 晶片提供的功能，但中國、俄羅斯、伊朗和委內瑞拉在內的國家則被繼續排除在這一框架之外。

美國此舉看似是對全球 AI 晶片市場的一種監管創新，實則隱藏著深刻的政治和經濟考量。透過讓科技巨頭參與監管，美國政府不僅能在一定程度上繞過直接貿易制裁可能引發的國際爭端，還能借助這些公司在全球市場的廣泛影響力，實現對 AI 晶片供應鏈的間接控制。

不過，這一計畫也面臨著諸多挑戰和質疑。

首先，科技巨頭作為商業實體，首要目標是追求利潤最大化，而非承擔政府的監管職責。如何確保這些企業在執行「看門人」職責時能公正、透明，避免利益衝突則是個亟待解決的問題。

其次，全球 AI 晶片市場複雜多變，涉及眾多國家、企業和研究機構，單一或少數幾個「看門人」能否有效應對市場中的各種挑戰和風險，也是一個未知數。