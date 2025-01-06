IPO復甦勢頭受阻！那斯達克針對中小型企業提議拉高上市門檻 待證交會批准

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-06 09:00

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美國 IPO 市場強勁復甦之際，那斯達克交易所公司上月卻針對中小型公司拉高 IPO 門檻，提議目前已獲得那斯達克董事會批准，有待美國證交會 (SEC) 批准。

根據 Dealogic 跟那斯達克數據，截至去年 11 月，那斯達克共完成 160 宗 IPO 交易，募資約 220 億美元，創 3 年新高，紐約證交所同期則僅完成 34 宗 IPO 交易，募資近 170 億美元。

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那斯達克市場由高到低分為三個市場，依次是全球精選市場 (Global Select Market)、全球市場 (Global Market)、資本市場 (Capital Market)。

目前，那斯達克針對 3 個市場中較低的 2 個修改《上市規則》第 5405 條和第 5505 條，要求在這兩個市場中上市的公司，必須完全以發行所得滿足適用的非限制性公開持股最低市值 (MVUPHS) 要求，也就是不再將轉售股東或遺留股東 (合併前原股東) 持有的任何股份計入其最低的公眾流通股上市要求。

MVUPHS 意指不是由公司高管或董事或 10% 股東所持有，且不受任何轉售限制的股份。

在上市同時進行公開發售的情況下，以前發行的登記轉售股份，如果不是由公司高管、董事或持股 10% 的股東持有，除了在發售中出售股份外亦屬 MVUPHS。

那斯達克還建議對從美國場外交易市場 (OTC 市場) 上調至那斯達克上市、並同時進行公開發行的公司進行類似修改。那斯達克要求公司至少擁有 MVUPHS 的市值。

若選擇在那斯達克全球市場上市，公司必須至少擁有 800 萬美元的 MVUPHS。按股權標準，必須至少擁有 1800 萬美元的 MVUPHS。按市值標準或總資產 / 總收入標準，必須至少擁有 2000 萬美元的 MVUPHS。

若要在那斯達克資本市場上市，公司的 MVUPHS 必須至少達到 500 萬美元。根據股權標準或上市證券市值標準，公司的 MVUPHS 必須至少達到 1500 萬美元。

瑞恩資本認為，上述提議直接針對中小型公司。若提議生效，意味著那斯達克 IPO 門檻難度增加。