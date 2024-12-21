〈熱門股〉臻鼎-KY爆量突破9月以來整理區 周漲5.13%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-21 09:54
PCB 產能龍頭廠臻鼎 - KY(4958-TW) 本周爆大量衝高，股價上漲 5.13%，收在 123 元，周線拉出的長紅棒也突破 9 月以來平台整理區， 三大法人本周合計加碼 7589 張。
臻鼎 - KY2024 年 1-11 月營收 1559.18 億元，已超越 2023 年全年，年增 14.05%。臻鼎預期第四季將爲全年營運最高峰。同時，臻鼎 2025 年在多項產品升級與訂單斬獲挹注下，加上泰國廠將進入量產，營運表現可望再創新高。
臻鼎 - KY2024 年前三季營收 1155.31 億元，毛利率 18.17%，年增 1.9 個百分點，48.16 億元，年增 79.41%，每股純益為 5.08 元。 臻鼎 - KY 董事長沈慶芳預期，今年 AI 應用占臻鼎合併營收比重將提升到約 45%，明年將進一步攀高。
臻鼎 - KY 獲三大法人本周加碼 7589 張，就日線而言，技術線型偏向多頭排 ，如獲量能挹注，股價將挑戰前波段高點 137 元。
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