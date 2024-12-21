〈熱門股〉臻鼎-KY爆量突破9月以來整理區 周漲5.13%

PCB 產能龍頭廠臻鼎 - KY( 4958-TW ) 本周爆大量衝高，股價上漲 5.13%，收在 123 元，周線拉出的長紅棒也突破 9 月以來平台整理區， 三大法人本周合計加碼 7589 張。

臻鼎 - KY2024 年 1-11 月營收 1559.18 億元，已超越 2023 年全年，年增 14.05%。臻鼎預期第四季將爲全年營運最高峰。同時，臻鼎 2025 年在多項產品升級與訂單斬獲挹注下，加上泰國廠將進入量產，營運表現可望再創新高。