臻鼎-KY前11月營收1559億元年增14% 已超越2023年全年

臻鼎表示，2024 年 11 月營收維持年增表現，主要受惠非行動通訊相關業務保持穩健成長，其中電腦消費實現雙位數年增，同時 IC 載板及車載 / 伺服器 / 基地台雙雙創下歷年同期新高。整體而言，臻鼎仍預期第四季將是今年營運高峰，全年營運表現將較去年成長。

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此外，臻鼎 - KY2025 年在多項產品升級與訂單斬獲挹注下，營運表現可望再創新高。

臻鼎 - KY 2024 前三季營收年增 19.1%，其中行動通訊、IC 載板、及車載 / 伺服器 / 基地台同步創下歷年同期新高。在產品組合優化及產能利用率提升之下，前三季毛利率為 18.17%，營業利益率達 5.2%。由於第四季仍是客戶新品出貨旺季，臻鼎預期第四季將是今年營運高峰，全年維持營收年增雙位數的目標。