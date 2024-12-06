臻鼎-KY前11月營收1559億元年增14% 已超越2023年全年
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 19:21
臻鼎 – KY(4958-TW) 今 (6) 日公布 2024 年最新營收資訊，2024 年 11 月營收 194.34 億元，月減 7.25%，年增 3.15%，2024 年 1-11 月營收 1559.18 億元，已超越 2023 年全年，年增 14.05%。臻鼎預期第四季將爲全年營運最高峰。
臻鼎表示，2024 年 11 月營收維持年增表現，主要受惠非行動通訊相關業務保持穩健成長，其中電腦消費實現雙位數年增，同時 IC 載板及車載 / 伺服器 / 基地台雙雙創下歷年同期新高。整體而言，臻鼎仍預期第四季將是今年營運高峰，全年營運表現將較去年成長。
此外，臻鼎 - KY2025 年在多項產品升級與訂單斬獲挹注下，營運表現可望再創新高。
2024 年第三季營收 506.09 億元，毛利率 22.54%，季增 9.44 個百分點，年增 2.07 個百分點，稅後純益爲 33.53 億元，季增 5.9 倍，年增 47.67%，每股純益爲 3.52 元。
臻鼎 - KY2024 年前三季營收 1155.31 億元，毛利率 18.17%，年增 1.9 個百分點，48.16 億元，年增 79.41%，每股純益為 5.08 元。
臻鼎 - KY 2024 前三季營收年增 19.1%，其中行動通訊、IC 載板、及車載 / 伺服器 / 基地台同步創下歷年同期新高。在產品組合優化及產能利用率提升之下，前三季毛利率為 18.17%，營業利益率達 5.2%。由於第四季仍是客戶新品出貨旺季，臻鼎預期第四季將是今年營運高峰，全年維持營收年增雙位數的目標。
沈慶芳預期，今年 AI 應用佔臻鼎合併營收比重將提升到約 45%，明年將進一步攀高。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP