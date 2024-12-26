臻鼎科技集團AI園區今獲准入駐南部科學園區
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 22:00
PCB 大廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (26) 日指出，臻鼎 - KY 取得南部科學園區管理局核准子公司於高雄 AI 園區投資申請案，預估未來設備投資 20 億元，除研發及生產 AI 伺服器需求之高多層及高密度印刷電路板 (HLC-HDI) 外，另為配合重要客戶開發下世代高階硬板產品所需技術，
臻鼎 - KY 將在南科分公司並同步建置硬板研發中心，以提早建置相關技術能力，並透過與重要客戶的合作，培養具國際觀印刷電路板技術人才，以對應未來快速競爭的時代。
臻鼎 - KY2024 年 11 月營收 194.34 億元，月減 7.25%，年增 3.15%，2024 年 1-11 月營收 1559.18 億元，已超越 2023 年全年，年增 14.05%。臻鼎預期第四季將爲全年營運最高峰。
此外，臻鼎 - KY2025 年在多項產品升級與訂單斬獲挹注下，營運表現可望再創新高。
臻鼎 - KY2024 年前三季營收 1155.31 億元，毛利率 18.17%，年增 1.9 個百分點，稅後純益 48.16 億元，年增 79.41%，每股純益為 5.08 元。 臻鼎 - KY 董事長沈慶芳預期，今年 AI 應用占臻鼎 - KY 合併營收比重將提升到約 45%，明年將進一步攀高。
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