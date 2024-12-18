〈焦點股〉臻鼎爆量突破9月以來整理區 定穎及華通都獲帶動

PCB 龍頭臻鼎 – KY(4958-TW) 今 (18) 日爆發逾 1.5 萬張大量衝高，股價上漲逾 6%，也突破 9 月以來平台整理區，強勁走勢在盤中帶動華通 (2313-TW) 及定穎 (3715-TW) 等 PCB 個股轉強。