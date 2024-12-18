〈焦點股〉臻鼎爆量突破9月以來整理區 定穎及華通都獲帶動
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 10:47
PCB 龍頭臻鼎 – KY(4958-TW) 今 (18) 日爆發逾 1.5 萬張大量衝高，股價上漲逾 6%，也突破 9 月以來平台整理區，強勁走勢在盤中帶動華通 (2313-TW) 及定穎 (3715-TW) 等 PCB 個股轉強。
臻鼎 - KY2024 年 11 月營收 194.34 億元，月減 7.25%，年增 3.15%，2024 年 1-11 月營收 1559.18 億元，已超越 2023 年全年，年增 14.05%。臻鼎預期第四季將爲全年營運最高峰。
此外，臻鼎 - KY2025 年在多項產品升級與訂單斬獲挹注下，營運表現可望再創新高。
臻鼎 - KY2024 年前三季營收 1155.31 億元，毛利率 18.17%，年增 1.9 個百分點，48.16 億元，年增 79.41%，每股純益為 5.08 元。 臻鼎 - KY 董事長沈慶芳預期，今年 AI 應用占臻鼎合併營收比重將提升到約 45%，明年將進一步攀高。
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