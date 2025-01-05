本週操盤筆記：美國非農就業報告、聯準會會議記錄、歐元區與中國通膨

鉅亨網新聞中心 2025-01-05 21:50

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本週操盤筆記 (0105-0111)

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1. 美國非農就業報告

經濟學家預測，美國 12 月可能新增 15.3 萬 個就業機會，失業率將維持在 4.2%。

近幾個月來，美國就業市場穩定成長，但與疫情後的經濟反彈時期相比，速度有所放緩。由於聯準會自 2022 年以來為抑制通貨膨脹而採取升息措施，導致借貸成本上升，進而抑制借貸和消費，對就業市場造成一定程度的影響。

由於川普政府的政策存在不確定性，今年的經濟預測更具挑戰性。就業市場的走向將取決於川普對外貿易關稅政策、企業減稅政策以及其他重大政策的落實程度。

目前，經濟學家認為就業市場對勞工來說是穩定的：企業徵才速度不快，但也不會開始大規模裁員。

2. 聯準會會議記錄

12 月會議紀錄可能會提供更多關於不同政策制定者如何看待川普計畫政策對經濟的影響，以及這些政策如何影響利率前景的細節。

市場將關注聯準會官員對美國經濟前景的看法，以及他們是否認為經濟增長放緩的風險正在上升。特別是聯準會對通膨前景的評估，以及他們是否認為通膨壓力正在減輕。

高盛表示，儘管 12 月會議的點陣圖釋放出鷹派訊息，但他們仍維持其較為鴿派的預測，即聯準會將在 2025 年 3 月、6 月和 9 月分別降息三次。

3. 全球通膨前景

目前來看，全球通膨狀況預計在 2025 年維持溫和，但各區域的表現將有所不同。

美國: 由於美國經濟強勁，且川普政府可能實施的貿易關稅和減稅政策可能推升通膨，預計美國通膨將保持在相對較高水準。

歐元區: 由於經濟疲軟且通膨放緩，預計歐洲央行將進一步降息，這可能導致歐元區通膨維持在低水準。12 月份的歐元區製造業產出降幅為 14 個月來最大，再次成為全球主要地區中表現最差的。

中國: 預計中國通膨將保持溫和，因為國內需求持續低迷。中國 12 月的製造業產出增長較 11 月的增長有所放緩，僅略微增長，這進一步拖累了全球經濟形勢。