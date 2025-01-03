〈台幣〉強勢美元無法擋 失守32.9元探近9年新低 周線連4黑
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-03 18:49
川普即將上任，帶動美元指數不斷走強，一舉漲破 109，登上 2 年新高，非美貨幣倒成一片，新台幣匯率今 (3) 日失守 32.9 元關卡，面臨 33 元保衛戰，終場收在 32.917 元，貶值 4.9 分，為連 3 貶，創下近 9 年來的收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值僅 13.96 億美元。
台北匯市 2025 開年失利，新台幣兌美元本周累計貶值 1.97 角，貶幅 0.60%，周線寫下連 4 黑，近一個月以來累計貶值超過 5 角。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.87 元，外資與投信持續站在美元買方，使得匯價一度下探 32.932 元，貶值 6.4 分。
外匯交易員指出，雖然盤中有出口商進場拋匯，但顯得意興闌珊，並不積極，難以抵擋美元買盤，而老大哥央行也未見到明顯阻貶的動作，僅稍加調節、提供流動性。
新台幣兌美元匯率終場以 32.917 元作收，貶值 4.9 分，創下 2016 年 3 月中旬以來的最低價。
根據央行統計，美元指數今天勁揚 0.65%，歐元重挫 0.79%，主要亞幣也欲振乏力，其中以星幣貶值 0.61% 最重，日元、韓元分別貶值 0.31%、0.24%，新台幣貶 0.15%，人民幣亦貶 0.12%。
美國通膨出現黏滯性，仍高於聯準會 (Fed) 2% 的年度目標，加上經濟表現依然強勁，Fed 已表明在降息方面將更加謹慎。分析師直言，美元幾乎市場上唯一的選擇，儘管川普 2.0 的新政策尚未底定，但資金積極回流押寶美元、美股，而歐元區則面臨經濟下行風險，不得不祭出降息。
亞洲匯市方面，最大干擾因素在於美中貿易戰，市場憂心川普上任是否真的會對中國加徵 60% 關稅，因此，中國當局正在考慮放手讓人民幣進一步走貶，以反制高關稅政策。在岸人民幣兌美元 3 日收報 7.3093，跌破 7.30，為 2023 年以來首見。
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