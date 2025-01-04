〈熱門股〉巧新築底格局成形 全球首座試驗機獲多家豪車採納
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-04 10:10
全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW)2025 開紅盤日以來股價穩定築底，周線連 2 紅，創 11 月下旬來的高價，展望 2025 年，巧新表示，以鍛造技術為核心，將深耕再生鋁領域，後市成長力道值得期待。
巧新再生鋁材料在產品中的比例為 40%，目標進一步拉高至 50%，並拓展多元領域，包括切入半導體、重電、航太和電輔車等，現已有良好的訂單能見度，同時優化成本結構。
巧新再生鋁熔煉廠自 2019 年開線以來，目前已生產近 8 萬噸，打造逾 90 萬顆再生鋁輪圈，再生鋁良率從 20% 至今超過 90%。
而巧新為確保產品的安全與品質，自建實驗室，並與奧地利測試設備廠 Alpine 合作，共同開發全球首座外轉鼓式輪圈雙軸試驗機，成為台灣唯一能夠模擬德國紐柏林賽道的複合式輪圈疲勞耐久試驗機，目前已獲 Porsche、JLR、BMW、Toyota、Lexus、Stellantis、Rolls-Royce 七家豪華品牌車廠正式認證採納。
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