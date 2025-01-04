〈熱門股〉巧新築底格局成形 全球首座試驗機獲多家豪車採納

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-04 10:10

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全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW)2025 開紅盤日以來股價穩定築底，周線連 2 紅，創 11 月下旬來的高價，展望 2025 年，巧新表示，以鍛造技術為核心，將深耕再生鋁領域，後市成長力道值得期待。

巧新再生鋁材料在產品中的比例為 40%，目標進一步拉高至 50%，並拓展多元領域，包括切入半導體、重電、航太和電輔車等，現已有良好的訂單能見度，同時優化成本結構。

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巧新再生鋁熔煉廠自 2019 年開線以來，目前已生產近 8 萬噸，打造逾 90 萬顆再生鋁輪圈，再生鋁良率從 20% 至今超過 90%。