牛市續犇！凱投宏觀發出今年美股最樂觀預言 瑞銀更指2原因助大型科技股續漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-03 17:23

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美股周四 (2 日) 在新年首個交易日開高走低，雖然新年開局不利，但有專家預測，在標普 500 指數連兩年漲逾兩成後，今年仍有望連續第三年出現逾 20% 的漲幅表現。若此預言成真，將是美股史上第二次出現連三年漲幅如此之大的情況。

凱投宏觀資深市場經濟學家 Diana Iovanel 出具最新研究報告指出，推動今年牛市持續上漲的兩股驅動力跟去年類似，分別是投資人對 AI 的熱情和「美國例外論」。

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Iovanel 在報告中說，「我們認為，圍繞 AI 的熱情將進一步推高美國大型科技公司的股價，尤其是透過更高的估值，整個股市漲幅將擴大」，並強調美股本益比的估值仍遠低於網路泡沫時期高點，顯示還有更大的上漲空間。

Iovanel 還指出，美股應表現良好的另一個原因是美國經濟基礎十分穩固，尤其是相對於其他國家。她並預估，今年美國經濟的表現將持續優於主要已開發經濟體，這將有助於提高企業獲利預期。

她也認為，「川普 2.0」應會使美股相較國際市場更具吸引力，部分原因是擬議中的貿易政策。「儘管川普總統任期的政策恐限制美股的絕對表現，但我們預估，該政策會透過普徵關稅阻礙非美國股票的前景，進而幫助美股的相對表現。」

此外，瑞銀策略研究團隊周四也在報告中指出，大型科技股在獲利持續擴張的同時估值成長放緩，跟市場整體相比變得「更便宜」，並且這一趨勢有望延續，因此美股仍有上漲空間。

瑞銀認為，儘管仍有投資人擔憂美股漲勢過於集中科技巨頭，但考量到大型科技股明年獲利增速料將顯著向上，且與市場相較估值成長顯著放緩，其仍有潛在上行空間。

然而，並非所有華爾街分析師都對美股今年前景如此樂觀，像是摩根大通 (JPM-US) 策略師 Michael Cembalest 預估美股今年將有 10% 到 15% 的回檔幅度。

Cembalest 在最新年度展望報告中說道：「對投資人來說，在當前估值水位如此高的情況下，犯錯空間非常小，因為估值現在跟獲利成長一樣在推動市場發展。」