營收速報 - 2025年1月4日台股中小型公司12月營收一覽（新增77家）
鉅亨網新聞中心 2025-01-04 07:55
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月4日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計92家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華友聯-建材營造業
|1.19億
|5812.7%
|欣巴巴-建材營造業
|7.64億
|1651.1%
|牧德-光電業
|2.14億
|199.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|威潤-通信網路業
|1,880萬
|270.4%
|互動-通信網路業
|5.26億
|178.7%
|瑞興銀-金融保險業
|2.37億
|134.2%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達92家。其中營收年增大於 25％有24家，年增小於-20％有20家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|15家
|介於10～50億
|>= 0%
|11家
|介於10～50億
|< 0%
|2家
|介於10～50億
|<= -20%
|9家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|9家
|小於10億
|>= 0%
|22家
|小於10億
|< 0%
|12家
|小於10億
|<= -20%
|9家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華友聯-建材營造業
|1.19億
|5812.7%
|欣巴巴-建材營造業
|7.64億
|1651.1%
|牧德-光電業
|2.14億
|199.9%
|瑞興銀-金融保險業
|2.37億
|182.7%
|樂迦再生-生技醫療業
|100萬
|146.3%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|威潤-通信網路業
|1,880萬
|270.4%
|互動-通信網路業
|5.26億
|178.7%
|瑞興銀-金融保險業
|2.37億
|134.2%
|捷智商訊-資訊服務業
|2,218萬
|127.3%
|仲琦-通信網路業
|11.60億
|97.5%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 歐元兌美元報1.0282,德國失業率6.1%低於預期
- 《神州經脈》換手機可獲政府補貼,政策利率將降,滬指周挫逾5%
- 美匯指數報109.027,關注FOMC委員巴金發言
- 〈紐約匯市〉美元微跌 仍創一個月來最強單周表現
下一篇