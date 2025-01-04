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鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月4日台股中小型公司12月營收一覽（新增77家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-04 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月4日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計92家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華友聯-建材營造業 1.19億 5812.7%
欣巴巴-建材營造業 7.64億 1651.1%
牧德-光電業 2.14億 199.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
威潤-通信網路業 1,880萬 270.4%
互動-通信網路業 5.26億 178.7%
瑞興銀-金融保險業 2.37億 134.2%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達92家。其中營收年增大於 25％有24家，年增小於-20％有20家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 15家
介於10～50億 >= 0% 11家
介於10～50億 < 0% 2家
介於10～50億 <= -20% 9家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 9家
小於10億 >= 0% 22家
小於10億 < 0% 12家
小於10億 <= -20% 9家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華友聯-建材營造業 1.19億 5812.7%
欣巴巴-建材營造業 7.64億 1651.1%
牧德-光電業 2.14億 199.9%
瑞興銀-金融保險業 2.37億 182.7%
樂迦再生-生技醫療業 100萬 146.3%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
威潤-通信網路業 1,880萬 270.4%
互動-通信網路業 5.26億 178.7%
瑞興銀-金融保險業 2.37億 134.2%
捷智商訊-資訊服務業 2,218萬 127.3%
仲琦-通信網路業 11.60億 97.5%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收12月營收建材營造業華友聯建材營造業華友聯

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華友聯122.5-1.21%
欣巴巴114.5-2.14%
牧德380.5-2.44%
威潤20.5-0.73%
互動83.30.36%
仲琦29.60.00%
瑞興銀12.150.58%
樂迦再生19.3-1.33%
捷智商訊42-0.59%

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