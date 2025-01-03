原油正式突破所有均線，川普上任的避險資金逐步卡位

永誠資產管理處 2025-01-03 17:19

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原油期貨走出標準低檔三角收斂，醞釀連漲突破差「扣抵位置」

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承接 12/13 文章內容，避險基金大幅空頭回補平倉，加上技術面季線走平且站上，以及川普上任的通膨預期與避險資金集中效應。再度回測不破底後，利用扣抵仍高持續下彎中的性質，將 100MA，順利突破。

目前預計距離川普上任還有兩週，考量扣抵位置仍高，原油短期內預期回測，以均線支撐不破的走勢，順勢利用時間等待扣抵位置進一步往下。不排除 1 月下旬，在川普開始實施政策影響通膨預期上揚、股債動盪加大，報價加速走升，成為資金避風港。

原物料低檔跟進補漲，留意民生通膨與製造疲軟分歧產生

原油期貨交易流通量最大，往往最具領漲指標，代表法人多空籌碼，因此綜觀其他熱門的大宗原物料商品，銅、鐵礦等工業 / 房地產金屬持續下跌，反映中國政策與股市的現況，也反映全球製造業仍然平淡。而民生通膨相關性高的天然氣，本就波動大，近期呈現急漲，另外，黃小玉亦呈現陸續低檔補漲翻多，除了小麥，玉米、黃豆皆已陸續達成睽違數個月來首度收復所有均線 (與原油連動)。

→在 1 月底 (農曆年休市期間)，若美股財報表現偏向拉回，且川普上任後進一步引發短線恐慌，原油固然是一個風險對沖標的，直接投資期貨商品，並視個人情況「加大保證金規模」，彈性調節降低槓桿乘數，是最為有效、有彈性且成本低的工具，當然若以台股現股中的標的， 00715L(原油正 2 ETF) 是次佳的選項，但不失為一個工具。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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