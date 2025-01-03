老闆快還錢！勞資爭議以積欠工資加班費佔42%居冠 加計欠資遣費高達7成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-03 17:12

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勞動部統計顯示，全國勞資爭議案件數近 5 年約維持在 2 萬 5 千至 2 萬 7 千件間，而爭議類型最多案件為「積欠工資 (包含加班費)」居冠，其次為「未給付資遣費」、「積欠職業災害補償」與「契約爭議」，據 112 年統計，積欠工資與資遺費二者合計即近 7 成。

勞動部進一步說明，以 112 年為例，案件數計 2 萬 5,731 件，其中積欠工資計 1 萬 815 件占 42%，其次為給付資遣費 6,238 件（24%）、職業災害補償 1,814 件（7%）及契約爭議 1,808 件（7%），前兩項合計即佔 66%，近 7 成。而此 4 大爭議類型合計已達該年整體案件比例之 8 成，而 113 年截至 9 月份止，整體爭議類型件數比例亦相同。

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這 4 大爭議類型比例最大的積欠工資爭議中，尚包括「積欠加班費」案例，常見企業在工資或加班費之計算上有未遵守法令規定；而在契約爭議上，亦包含勞工對雇主片面終止勞動契約未符合勞動基準法法定事由而要求「恢復僱傭關係」的爭執，探求這些爭議發生原因，常見企業終止勞動契約未能遵守「最後手段原則」或是忽略履行與勞工所約定的契約內容，因而造成與勞工間發生爭議。

勞動部說明，企業強化內部主管與人資人員對於勞動法令及法院實務判決的認知，並隨時檢討與調整企業內部相關規範或程序的合法性，將能有效減少及降低企業發生勞資爭議的風險。

勞動部補充，勞動部與地方勞動主管機關皆有積極宣導勞動法令，並在網站上設立許多宣導資訊及課程，以及建置訴訟外與訴訟內相關維護勞工權益措施，例如勞工在申請勞資爭議調解前有免費法律諮詢服務，調解時有免費律師陪同調解及提供公正專業之調解人協助等，勞工如欲近一步向法院爭取權益，勞動部與部分地方政府亦有提供訴訟上所需律師費、裁判費等必要扶助。