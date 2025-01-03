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〈韓系車崛起〉HYUNDAI連5年正成長 2024躍居非豪華品牌第三位

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-03 12:00

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HYUNDAI連5年正成長。(圖：南陽提供)

三陽 (2206-TW) 旗下南陽實業代理的 HYUNDAI 汽車於 2024 年在台銷售繳出成長好成績，不僅連 5 年處正成長，並躍居非豪華品牌第三位，僅次於 TOYOTA 和 HONDA。

去年國內新車總銷量規模 45.8 萬台，年減 4%，不過，HYUNDAI 逆勢成長，銷售達 22682 台，年增 2.3%，繳出連 5 年成長的成績，南陽分析，主要是因原廠在新能源市場的前瞻布局和策略成功。


目前 HYUNDAI 產品線涵蓋油電車、電動車和氫燃料車技術，滿足市場快速變化的需求，南陽指出，特別是 Turbo Hybrid 渦輪增壓油電科技，有效推動銷售，TUCSON L 在推出 Tucson L Turbo Hybrid 車款後，月銷量由 450 台提升至 680 台，渦輪油電車款選購率高達 70%。

而以星艦概念外型為亮點的 STARIA，去年在福祉車市場表現出色，銷量年增 25%。

此外，商用車 PORTER 長期穩居 3.5 噸貨卡銷售冠軍，銷售年增達 10%。

南陽近年致力於優化顧客體驗，累計已斥資 25 億元購地自建銷售服務據點，也不斷升級數位化服務系統，包括電子化訂單系統、開發數位助理系統等。

展望後市，南陽規劃，加速導入新能源科技創新產品，並推動子品牌「N」的發展。

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