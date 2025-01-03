〈焦點股〉廣達GB200 Q1量產出貨迎業績全壘打 股價嗨起來
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-03 11:12
廣達 (2382-TW) 董事長林百里昨 (2) 日指出，隨著輝達 (NVDA-US)GB200 開始出貨，看好今年業績繼續衛冕冠軍，執行副總暨雲達總經理楊麒令也提到，GB200 未見需求減少，將如期於第一季出貨，激勵廣達今 (3) 日盤中急拉，價量齊揚。
廣達早盤以 283 元開高後，一度翻黑跌至 279.5 元，不過盤中急拉翻紅，最高漲至 288.5 元，漲幅超過 3%，截至上午 10 點 55 分左右，股價暫報 286 元，漲幅 2.14%，成交爆量超過 1.2 萬張。不過三大法人連續 3 個交易日賣超，3 天合計賣超 1.1 萬張。
林百里昨天指出，廣達從 2016 年切入 AI 領域，能有今天的成績不是偶然，8 年寒窗磨一劍，廣達今年將繼續乘著 AI 浪潮，隨著 AI 超級電腦將今年出貨，認為廣達在業績上將擊出全壘打，2025 年會是高成長的一年。
對於日前傳出大型 CSP 業者對於 GB200 需求減少，轉而直接升級為 GB300，楊麒令則表示，目前沒有觀察到這樣的情況，GB200 的需求並未減少，且將如期於第一季量產並出貨，與業界傳聞的延後一季不同。另外，GB300 目前也正在研發中，有望在今年第三季推出。
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