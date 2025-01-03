〈焦點股〉廣達GB200 Q1量產出貨迎業績全壘打 股價嗨起來

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-03 11:12

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廣達早盤以 283 元開高後，一度翻黑跌至 279.5 元，不過盤中急拉翻紅，最高漲至 288.5 元，漲幅超過 3%，截至上午 10 點 55 分左右，股價暫報 286 元，漲幅 2.14%，成交爆量超過 1.2 萬張。不過三大法人連續 3 個交易日賣超，3 天合計賣超 1.1 萬張。

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林百里昨天指出，廣達從 2016 年切入 AI 領域，能有今天的成績不是偶然，8 年寒窗磨一劍，廣達今年將繼續乘著 AI 浪潮，隨著 AI 超級電腦將今年出貨，認為廣達在業績上將擊出全壘打，2025 年會是高成長的一年。