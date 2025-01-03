營收速報 - 2025年1月3日台股中小型公司12月營收一覽（新增17家）
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 07:55
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月3日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計18家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|牧德-光電業
|2.14億
|199.9%
|光聯-光電業
|1.68億
|74.3%
|長聖-生技醫療業
|1.27億
|56.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|湯石照明-光電業
|1.28億
|24.8%
|德律-其他電子業
|5.31億
|19.0%
|金麗科-半導體業
|2,393萬
|15.6%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達18家。其中營收年增大於 25％有3家，年增小於-20％有6家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|1家
|介於10～50億
|>= 0%
|1家
|介於10～50億
|< 0%
|0家
|介於10～50億
|<= -20%
|2家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|2家
|小於10億
|>= 0%
|7家
|小於10億
|< 0%
|1家
|小於10億
|<= -20%
|2家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|牧德-光電業
|2.14億
|199.9%
|光聯-光電業
|1.68億
|74.3%
|長聖-生技醫療業
|1.27億
|56.8%
|毅嘉-電子零組件業
|7.92億
|14.4%
|禾昌-電子零組件業
|1.48億
|12.4%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|湯石照明-光電業
|1.28億
|24.8%
|德律-其他電子業
|5.31億
|19.0%
|金麗科-半導體業
|2,393萬
|15.6%
|豐達科-鋼鐵工業
|3.39億
|10.8%
|倉和-電子零組件業
|1.30億
|7.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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