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鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月3日台股中小型公司12月營收一覽（新增17家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月3日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計18家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
牧德-光電業 2.14億 199.9%
光聯-光電業 1.68億 74.3%
長聖-生技醫療業 1.27億 56.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
湯石照明-光電業 1.28億 24.8%
德律-其他電子業 5.31億 19.0%
金麗科-半導體業 2,393萬 15.6%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達18家。其中營收年增大於 25％有3家，年增小於-20％有6家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 1家
介於10～50億 >= 0% 1家
介於10～50億 < 0% 0家
介於10～50億 <= -20% 2家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 2家
小於10億 >= 0% 7家
小於10億 < 0% 1家
小於10億 <= -20% 2家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
牧德-光電業 2.14億 199.9%
光聯-光電業 1.68億 74.3%
長聖-生技醫療業 1.27億 56.8%
毅嘉-電子零組件業 7.92億 14.4%
禾昌-電子零組件業 1.48億 12.4%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
湯石照明-光電業 1.28億 24.8%
德律-其他電子業 5.31億 19.0%
金麗科-半導體業 2,393萬 15.6%
豐達科-鋼鐵工業 3.39億 10.8%
倉和-電子零組件業 1.30億 7.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收12月營收光電業牧德光電業牧德

相關行情

台股首頁我要存股
牧德390-1.52%
光聯20.42.26%
長聖173.5-1.14%
湯石照明23.2-1.07%
德律120.5-1.23%
金麗科200.50.25%
毅嘉38.50.13%
禾昌29.30.00%
豐達科92.80.32%
倉和104.50.48%

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