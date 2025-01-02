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鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至14.44元，預估目標價為360元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 20:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.22元上修至14.44元，其中最高估值15.45元，最低估值13.08元，預估目標價為360元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.45(15.45)22.2426.32
最低值13.08(13.08)16.1918.32
平均值14.43(14.34)18.5422.48
中位數14.44(14.22)18.1721.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值269,368,000343,028,000388,086,110
最低值266,633,000300,977,520333,612,000
平均值267,889,260318,850,280360,749,030
中位數267,866,000318,174,000356,043,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.4610.2921.016.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,773,409107,263,644121,905,35784,602,841

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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