鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至0.19元，預估目標價為114元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.22元下修至0.19元，其中最高估值2.23元，最低估值-0.11元，預估目標價為114元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.23(2.28)
|8.05
|13.05
|最低值
|-0.11(-0.11)
|2.78
|4.79
|平均值
|0.46(0.63)
|4.91
|7.81
|中位數
|0.19(0.22)
|4.5
|5.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,707,590
|44,550,390
|56,222,550
|最低值
|32,101,000
|36,903,000
|42,294,000
|平均值
|32,634,730
|39,776,820
|47,905,520
|中位數
|32,401,720
|38,988,800
|45,888,520
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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