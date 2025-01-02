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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至0.19元，預估目標價為114元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 22:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.22元下修至0.19元，其中最高估值2.23元，最低估值-0.11元，預估目標價為114元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.23(2.28)8.0513.05
最低值-0.11(-0.11)2.784.79
平均值0.46(0.63)4.917.81
中位數0.19(0.22)4.55.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值34,707,59044,550,39056,222,550
最低值32,101,00036,903,00042,294,000
平均值32,634,73039,776,82047,905,520
中位數32,401,72038,988,80045,888,520

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS930.0516.385.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		42,252,57864,646,83652,228,45738,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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