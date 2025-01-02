鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為43元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.77元，其中最高估值2.24元，最低估值0.44元，預估目標價為43元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.24(2.24)
|2.56
|2.68
|最低值
|0.44(0.44)
|0.9
|1.45
|平均值
|1.01(1.07)
|1.56
|2.14
|中位數
|0.77(0.78)
|1.43
|2.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|692,865,720
|759,379,760
|657,146,000
|最低值
|620,515,920
|552,017,910
|550,640,990
|平均值
|659,586,950
|634,408,810
|595,658,660
|中位數
|665,897,000
|634,039,000
|579,189,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.3
|1.51
|5.19
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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