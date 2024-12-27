輝達、超微明年Q1齊發新品 顯卡三雄出貨增添動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-27 18:41

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輝達與超微被市場看好將在 2025 年美國 CES 展上，以及第一季陸續發表新一代顯卡，預期帶動板卡換機潮，台廠包括顯卡三雄，華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)，及其餘板卡廠有望受惠。

市場看好，輝達 (NVIDIA-US)RTX 50 系列新品預計自 1 月中旬起陸續上市，首波推出 RTX 5080，接著是 RTX 5090 及中國特規版 RTX 5090D，2 至 3 月則將發表 RTX 5070 Ti、5070 及 RTX 5060 Ti、5060 等產品；至於 AMD(AMD-US) 方面，將跳過 8000 系列，改以 Radeon RX 9000 系列命名，首波新品 RX 9070、9070 XT 預計 1 月中下旬上市。

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在產品規格方面，輝達新一代顯卡採用 Blackwell 架構，將搭載 21760 顆 CUDA 晶片，整體功耗提升至 600 瓦，AMD 新品也將提升功耗，預期電競電源供應器廠商將實質受惠。

華碩、技嘉等一線廠商對明年顯示情況持樂觀態度。華碩預期，第四季在輝達 RTX 40 系列供不應求的情況下，顯卡業務將較第三季增溫；技嘉則表示，雖第四季為傳統淡季，但因上季供貨遞延，將為本季出貨增添動能。