年關近！保單借款紓困祭優利2.165% 3/31前受理申請

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-02 17:48

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農曆年關將至，為讓有短期資金需求的經濟弱勢保戶降低負擔，金管會表示，已同意壽險公會所報「保單借款優惠利率紓困方案」，2025 年度適用年利率為 2.165%，借款上限為新台幣 10 萬元，符合條件的保戶須於 3 月 31 日前向承保的保險公司提出申請。

金管會保險局表示，保單借款紓困方案自 2022 年起常態化每年 1 月 1 日至 3 月 31 日開放申請。只要符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件之保戶即可申請。

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貸 / 還款利率依借款當時勞動部公告之勞工保險被保險人紓困貸款年利率為主，貸 / 還款期間採固定利率 3 年，單一要保人累計金額最高 10 萬元。

觀察保單借款紓困方案開辦以來的核貸情形，2024 年 1-3 月核准件數為 1695 人、總貸款金額為 1.45 億元；2023 年 3371 人、2.95 億元；2022 年 4343 人、3.82 億元。

至於各年度保單借款紓困方案適用的利率，2024 年為 2.04%；2023 年為 1.718%；2022 年為 1.28%。2025 年度適用利率則為 2.165%，主要因去年中央銀行有升息，使得借款利率同步上升。

談及保單借款紓困方案核貸件數及金額逐漸下降的原因，保險局副局長蔡火炎說明，主要因借款人有資格條件限制，且保單借款通常不會特別約定還款期限，除非是還款後又再借，因此，符合本方案各申請條件的保戶可續行申辦。