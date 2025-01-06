〈焦點股〉權值股百花齊放 0050重返200元登半年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-06 10:54

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台股今 (6) 日由台積電領軍，盤中大漲逾 500 點，站上 23400 點之上，臺灣 50 指數成分股百花齊放，除了鴻海、聯發科等重量級權值股外，包括新藥解盲達標的藥華藥、股價萎靡已久的台塑集團股，漲勢都相當強勁，因而帶動市值型 ETF－元大台灣 50(0050-TW) 水漲船高，市價勁揚 2.5%，重返 200 元大關之上，創近半年新高。

半年配的元大台灣 50 上周公告配息金額，每受益權單位擬配發 2.7 元，以 1/3 收盤價 196 元換算，單次配息率為 1.38%，除息日落在 1 月 17 日，實際配息金額公告日在 1 月 15 日，配息入帳日則為 2 月 20 日。

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2024 年重點權值股大放異彩，據證交所資料，2024 年臺灣 50 指數含息報酬率 49.0%，領先大盤含息報酬率 31.7% 逾 17 個百分點，創 0050 於 2003 年掛牌以來領先大盤最大幅度；且統計自 2015 年以來十個年度，臺灣 50 指數已有 6 個年度領先大盤，累積含息總報酬勝出約 60 個百分點。

相關成長亦反映於市值型投資表現，依理柏資訊顯示，0050 及追蹤 0050 表現的 0050 連結基金不配息級別，2024 年 1 月至 11 月報酬率 40.3%、39.5% 大幅超越全體台股主被動基金平均的 17.7%，且短、中、長期績效均呈現領先，指數投資優勢十分顯著。

在績效突出帶動下，據基金保管銀行中國信託銀行基金點閱排行榜，至 1 月 6 日 0050 連結基金為 2256 檔上架基金點閱排行第一；於鉅亨買基金、基富通亦為熱搜基金。

元大投信指出，0050 投資上市市值最大 50 家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於 0050 股價表現。據彭博資訊，至 2024 年年底，上市市值前十大企業合計市值為 39.9 兆，佔整體上市台股 53%，相對 2014 年年底的 9.6 兆、佔比 37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣 50 指數可充分反映台股行情。