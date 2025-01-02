鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至49元，預估目標價為735元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 18:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48.54元上修至49元，其中最高估值51.04元，最低估值42.53元，預估目標價為735元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|51.04(51.04)
|52.3
|62.14
|最低值
|42.53(42.53)
|42.5
|44.65
|平均值
|48.68(48.5)
|47.87
|54.93
|中位數
|49(48.54)
|49
|54.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|590,348,000
|717,941,700
|842,788,000
|最低值
|546,467,870
|634,814,130
|678,488,000
|平均值
|577,900,680
|664,988,510
|747,999,820
|中位數
|587,779,010
|663,628,500
|713,001,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|21.44
|19.78
|59.98
|35.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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