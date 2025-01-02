鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)目標價調降至114元，幅度約7.32%
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 22:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南電(8046-TW)提出目標價估值：中位數由123元下修至114元，調降幅度7.32%。其中最高估值157元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予南電(8046-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀3位。
南電(8046-TW)今(2日)收盤價為133元。近5日股價上漲9.47%，相關零組件業近5日下跌1.28%，集中市場加權指數下跌1.78%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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