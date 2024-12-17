威剛陳立白：12強奪冠電影估斥資逾億元 明年上半年開拍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-17 16:18

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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (17) 日宣布籌拍電影《冠軍之路 Team Taiwan》，紀錄 12 強奪冠奇幻歷程，陳立白指出，現正遴選導演及演員等，電影斥資粗估逾億元，期望在明年上半年開拍。

陳立白說，中華隊奪冠之後就起心動念想要紀錄激勵人心的這一刻，未來該電影的股東除了威剛與台灣運彩外，自己個人也會投資，也期望文策院與國發基金參與，預期這會是台灣短期內最重要的國片，因此希望籌拍過程中不要太過匆忙，細膩呈現奪冠過程中的酸甜苦辣。

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陳立白也坦言，自從消息曝光後，自己已接過超過 10 通大老闆的電話，象徵眾多企業支持棒球的意願，也強調說不定這部電影拍完之後，也有考慮再拍影集，上映 NETFLIX。