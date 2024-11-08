威剛前三季毛利率24% 獲利也同創高 EPS 8.21元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 18:27
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公告第三季財報，稅後純益 5.9 億元，季減 21.86%，年增 42.36%，每股稅後純益 2.01 元，累計前三季受惠採購成本效益顯現，毛利率與獲利皆創同期新高，分別達 24.34%、24.71 億元，每股稅後純益達 8.21 元。
威剛第三季營收 93.99 億元，年增 9.25%，毛利率 21.41%，年增約 3 個百分點，營業利益 8.05 億元，年增逾 5 成，稅後純益 5.9 億元，年增 42.36%，每股稅後純益 2.01 元。
威剛前三季營收 303.29 億元，年增逾 3 成，毛利率 24.34%，營益率 12.34%，皆較去年同期大幅增長約 9 個百分點，營業利益更躍增 4.3 倍、達 37.44 億元，稅後純益 24.04 億元，年增 2.4 倍，每股稅後純益達 8.21 元。
威剛指出，在採購成本優勢持續發酵下，今年前三季稅後淨利達 24.71 億元，不但創歷史同期新高，也提前超越 2021 年寫下的全年 23.58 億元的獲利高點，平均毛利率 24.34% 也改寫歷史同期高點。公司預期，第四季記憶體市況相對平穩，SSD 出貨量也逐步推升，今年全年毛利率與獲利新高都可望順利達標。
董事長陳立白強調，今年記憶體價格與需求瞬息萬變，公司始終以獲利為營運目標，展望明年，隨著上游原廠的 HBM 及伺服器用 DRAM 等高附加價值產品產能仍不足以應付市場需求，加上 2025 年陸續上市的 AI PC 與 AI 智慧手機可望帶來換機需求，以及單機內建記憶體容量擴增，都將繼續推動明年 DRAM 市場出現新一波榮景。
威剛也將因應市況需求彈性調節庫存，並積極推出新一代介面 SSD、高速 DRAM 模組、XPG 電競周邊產品等，率先搶占明年記憶體產業商機。
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