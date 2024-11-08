威剛前三季毛利率24% 獲利也同創高 EPS 8.21元

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威剛指出，在採購成本優勢持續發酵下，今年前三季稅後淨利達 24.71 億元，不但創歷史同期新高，也提前超越 2021 年寫下的全年 23.58 億元的獲利高點，平均毛利率 24.34% 也改寫歷史同期高點。公司預期，第四季記憶體市況相對平穩，SSD 出貨量也逐步推升，今年全年毛利率與獲利新高都可望順利達標。