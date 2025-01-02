燦坤：2025家電市場成長上看3-5％ AI應用、節能成新趨勢

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-02 16:25

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家電通路商燦坤 (2430-TW) 今 (2) 日召開「2025 蛇麼都放心會員特典」記者會，燦坤指出，受惠 AI 應用、節能產品以及電視產品升級等面向，2024 年家電市場可望成長 3 至 5％，

燦坤表示，在 AI 家電方面，雖然 AI 晶片導入並不困難，但整體系統整合及軟體開發仍待突破，目前 AI 功能多應用於空調、洗衣機等產品的使用情境優化，預期 2025 至 2026 年 AI 家電應用將更為普及。

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燦坤也觀察到，小坪數住宅需求增加，小型家電與個人化商品將成為市場新亮點，目前 25 坪以下住宅客戶已從過去 10％攀升至近 30％，家電市場出現 M 型化的現象；為因應趨勢，燦坤積極調整產品結構，在個人化商品方面，洗衣機從過去 14 公斤轉向 10 至 12 公斤，冰箱則由 400 公升以上轉為 300 至 400 公升，或採用熱泵式滾筒洗衣機等高階機種，產品規格雖縮小但走向精緻化。

燦坤透露，台灣目前是全球能效要求最嚴格的市場，包含空調、熱水瓶及除濕機都是全球標準最嚴苛，能效提升也是台灣家電升級的動力，2026 年台灣將實施空調新能效標準，部分一級能效產品將調整為二級，熱水瓶也將於今年 7 月實施新能效標準，除濕機則預計明年進行調整，雖然產品成本將略為提高，但功能性將大幅提升。