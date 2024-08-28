《黑神話：悟空》帶動換機潮 燦坤顯示卡8月銷售年增雙位數

燦坤建議，玩家若欲流暢體驗《黑神話：悟空》，筆電應至少配備 NVIDIA RTX 4070 以上顯示卡，搭配 2K 以上螢幕及 240Hz 更新率。記憶體建議 16GB 以上，硬碟容量 1TB 起跳；針對桌機玩家，燦坤推薦 NVIDIA RTX 4070 Super 以上顯示卡，32GB 記憶體，1TB 以上硬碟空間。此外，高畫質、高更新率的電競螢幕需求也將受惠。

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燦坤強調，電競周邊設備如羅技（Logitech）G 系列及 Razer 產品也將迎來銷售熱潮，從滑鼠、鍵盤、耳麥、手把都以連線穩定、低延遲設計、電池續航力佳為主要訴求，其中更講究回饋速度、靈敏性，以及影響輸贏關鍵的反應時間，才能擁有最好的遊戲體驗。