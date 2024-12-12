燦坤展望明年審慎樂觀 積極引進 Apple 新品搶商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-12 18:39

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燦坤 (2430-TW) 今 (12) 日法說會指出，目前整體消費市場偏弱，對 2025 年營運展望保持審慎樂觀態度，並表示將積極引進蘋果發布新品，強化門市銷售動能，也持續優化 Apple 專區陳列方式，以符合原廠新產品策略。

針對今年前三季營運表現，燦坤表示主要受到空調與數位商品需求疲弱影響，其中空調銷售不如以往，受到安裝服務及消費者購買意願降低等因素影響，燦坤正積極加強後勤安裝能力；數位商品方面，由於疫情期間消費者已提前採購，目前需求轉弱。

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在產品策略方面，燦坤積極布局節能家電及 AI 相關商品，呼應政府節能減碳政策，也持續進行門市改造，針對老舊門市進行內外觀更新及商品重新陳列。

對於市場競爭態勢，燦坤表示，目前整體消費市場偏弱，消費者可支配收入多投入娛樂消費，加上過往商品更新及數位需求已獲滿足，影響整體零售市場表現；零售業營運易受天氣及消費環境影響，公司將持續觀察市場動向及消費者需求，適時調整營運策略。