韓國2024年晶片出口飆升43.9% 打破歷史紀錄

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-02 08:40

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新年伊始，韓國總算聽到一則好消息！韓國產業通商資源部周三（1 日）公布的數據顯示，去年 12 月出口保持增長勢頭，而且半導體銷售保持韌性。

據《彭博》報導，韓國產業通商資源部周三公布的數據顯示，去年 12 月經工作日差異調整後的出口額較去年同期成長 4.3%，增幅大於 11 月的 3.7%。

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未經調整的出口增長 6.6%，進口攀升 3.3%，貿易順差為 65 億美元，連續 19 個月保持順差。

全年來看，韓國 2024 年出口成長 8.2%，達到 6,838 億美元，創下歷史新高，超過了 2022 年寫下的 6,836 億美元。全年進口下降 1.6%，至 6,320 億美元，貿易順差為 518 億美元。

據韓國《朝鮮日報》報導，這些良好的數據主要歸功於半導體出口強勁增長。2024 年晶片出口激增 43.9%，衝到 1,419 億美元，同樣創下歷史紀錄，打破 2022 年寫下的 1,292 億美元的紀錄。

儘管全球半導體價格整體下降，但市場對高頻寬記憶體等高價值產品的強勁需求，帶動了整體出口。

對一個正在經歷多年來最大政治動盪的國家來說，出口數據的上升趨勢似乎給了他們一些安慰。

韓國總統尹錫悅在 12 月 3 日短暫宣布戒嚴令，震驚全國，後來被彈劾。韓國總理韓德洙也因拒絕任命法官審議彈劾案遭彈劾。目前財政經濟部長官崔相穆擔任代理總統。這場風波已引發韓元跌至 2009 年以來最低水準。

上周末韓國又發生了一起令全球震驚的災難性事故。韓國濟州航空一架客機在降落過程中衝出跑道，爆炸起火，181 人遇難。

韓國不僅要處理內憂，還面臨外部挑戰。美國候任總統川普在即將重返白宮之際，做出了一系列保護主義政策的承諾，包括普遍徵收關稅。