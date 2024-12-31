標普：2025年全球電動車銷量看增30%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-31 15:20

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標普全球汽車（S＆P Global Mobility）預測報告指出，2025 年全球電動車銷售量將成長 30%，達到 1,510 萬輛，市占率將從 2024 年的 13.2% 提升至 16.7%。

區域成長差異很大，中國電動車佔新車市場比率將接近 30%，年增二成，並首次超越純燃油引擎車型。印度的電動車銷量將暴增 117%，顯示市場潛力巨大。

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報告中提到，中國電動車銷量成長勢不可擋，但中國本土品牌或將面臨電動車型供過於求和激烈價格競爭的挑戰。

在美國市場，預計明年電動車銷量將年增 36%，占該區域汽車總銷量的 11.2%。而這在很大程度上將取決於川普政府是否取消電動車稅收抵免政策，以及是否對美國以外生產的汽車徵收關稅。

該分析預測指出，儘管電動車銷售增長迅猛，但未來幾年可能面臨來自基礎設施不足和政策變化的挑戰。

中國計劃到 2035 年讓電動車佔新車銷量的 50%，但這個目標將可能提前達成，而歐美市場則將逐步淘汰燃油車型，轉向全面電動化，這項趨勢不僅改變了全球汽車製造商的產品策略，也對供應鏈和市場格局帶來了深遠影響，象徵著汽車行業進入新紀元的轉折點。