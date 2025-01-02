紐奧良襲擊事件、Cybertruck爆炸 元旦事故引發美國安全擔憂
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-02 14:03
距離川普宣誓就任總統不到一個月，紐奧良慶祝新年的狂歡者遭遇襲擊，使美國國內安全重新成為人們關注的焦點。這場悲劇造成至少 15 人死亡、數十人受傷，在歷史悠久的法國區引發恐慌，並導致包括一場大型美式足球比賽在內的活動延後。
幾個小時後，一輛特斯拉 Cybertruck 在當選總統川普位於拉斯維加斯的酒店外發生致命爆炸，進一步讓敲響 2025 年鐘聲的美國人感到不安。這起爆炸事件造成駕駛死亡，另有 7 人輕傷。
紐奧良的襲擊事件被聯邦調查局 (FBI) 認定為恐怖攻擊。嫌犯是一名 42 歲的退伍軍人，名叫 Shamsud-Din Jabbar，來自德州。根據執法官員透露，嫌犯的車上發現了兩枚簡易爆炸裝置，法國區也發現了其他潛在的簡易爆炸裝置。
FBI 警告說，Jabbar 可能不是單獨行動，並正在追查所有線索，包括他已知的同夥。在嫌犯的車上還發現了一面 ISIS 旗幟，總統拜登表示，嫌犯在社群媒體上發布的影片顯示他受到 ISIS 的啟發。
拉斯維加斯的 Cybertruck 爆炸事件最初被懷疑是鋰電池起火，但特斯拉執行長馬斯克在社群媒體上表示，公司已確認爆炸是由「車內的大型煙火和 / 或炸彈」引起，與車輛本身無關。馬斯克還暗示，這起事件可能與紐奧良的襲擊有關，並認為 Cybertruck 爆炸「很可能是一起恐怖行動」。
這兩起事件都發生在川普即將宣誓就職總統前不到一個月，引發了美國國內安全的疑慮。川普過去經常將美國的犯罪問題歸咎於無證移民，但紐奧良襲擊案的嫌犯卻是一名美國公民和退伍軍人。一些報導稱，這兩起事件凸顯了美國面臨的國內恐怖主義威脅，以及社群媒體在激進化個人方面的潛在作用。
目前，FBI 正在調查這兩起事件之間是否存在任何關聯。拜登表示，執法和情報部門正在持續尋找任何關聯、聯繫或共犯。紐奧良的襲擊事件導致原定於元旦舉行的美式足球糖果盃比賽和遊行活動延後至隔日。
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