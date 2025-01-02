鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-02 14:03

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距離川普宣誓就任總統不到一個月，紐奧良慶祝新年的狂歡者遭遇襲擊，使美國國內安全重新成為人們關注的焦點。這場悲劇造成至少 15 人死亡、數十人受傷，在歷史悠久的法國區引發恐慌，並導致包括一場大型美式足球比賽在內的活動延後。

幾個小時後，一輛特斯拉 Cyber​​truck 在當選總統川普位於拉斯維加斯的酒店外發生致命爆炸，進一步讓敲響 2025 年鐘聲的美國人感到不安。這起爆炸事件造成駕駛死亡，另有 7 人輕傷。

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紐奧良的襲擊事件被聯邦調查局 (FBI) 認定為恐怖攻擊。嫌犯是一名 42 歲的退伍軍人，名叫 Shamsud-Din Jabbar，來自德州。根據執法官員透露，嫌犯的車上發現了兩枚簡易爆炸裝置，法國區也發現了其他潛在的簡易爆炸裝置。

FBI 警告說，Jabbar 可能不是單獨行動，並正在追查所有線索，包括他已知的同夥。在嫌犯的車上還發現了一面 ISIS 旗幟，總統拜登表示，嫌犯在社群媒體上發布的影片顯示他受到 ISIS 的啟發。

拉斯維加斯的 Cybertruck 爆炸事件最初被懷疑是鋰電池起火，但特斯拉執行長馬斯克在社群媒體上表示，公司已確認爆炸是由「車內的大型煙火和 / 或炸彈」引起，與車輛本身無關。馬斯克還暗示，這起事件可能與紐奧良的襲擊有關，並認為 Cybertruck 爆炸「很可能是一起恐怖行動」。

這兩起事件都發生在川普即將宣誓就職總統前不到一個月，引發了美國國內安全的疑慮。川普過去經常將美國的犯罪問題歸咎於無證移民，但紐奧良襲擊案的嫌犯卻是一名美國公民和退伍軍人。一些報導稱，這兩起事件凸顯了美國面臨的國內恐怖主義威脅，以及社群媒體在激進化個人方面的潛在作用。