薑是老的辣！高股息ETF 0056續配1.07元 年化殖利率逾11%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-31 18:54

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薑是老的辣！成立 17 年的元大高股息 (0056-TW) 2025 年首季配息揭曉，預估每單位配發 1.07 元，若以 12/31 收盤價 36.68 元換算，年化殖利率高達 11.7%，0056 以高股息老大哥之姿，力戰降息風。

根據元大投信官網公告，0056 除息交易日落在 2025 年 1 月 17 日，收益分配基準日為 1 月 25 日，股息預計在 2 月 20 日入帳。

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回顧 2024 年 0056 配息紀錄表現亮眼，第一季 0.7 元、第二季 0.79 元、第三季 1.07 元、第四季 1.07 元，全年配息金額刷新歷史新高。

0056 連續穩定配息已將推進第 15 年，也是首檔達成存股 0 成本的高股息 ETF，穩定配息績效成為資金避風港，是第 4 季唯一一檔 62 個交易日全數呈淨申購的 ETF。

法人指出，台股企業 2024 年獲利強勁，預估將挹注在 2025 年股利配發，搭配 0056 帳上豐沛的平準金收益，成為穩定配息的重要來源。