創新板2.0、主動式ETF要來了 金管會七大新制元旦起上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-24 17:46

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2025 年將至，金管會今 (24) 日彙整七項重大政策或惠民措施，將於明年元旦起實施，其中，主動式 ETF 與被動式多資產 ETF 備受外界矚目，投信業者摩拳擦掌搶推第一檔商品；台股創新板全面升級，全台 1300 萬股民都能買賣；與保險業相關的計提利率風險資本、投資不動產基準利率明年都將修正。

一、開放主動式 ETF 及被動式多資產 ETF

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因應國際趨勢及政策推動方向，金管會開放主動式 ETF 及被動式多資產 ETF，於我國 ETF 市場之優勢發展基礎上，持續推動我國資產管理市場之發展。

預期效益：可提供投資人多元化金融商品，並拓展資產管理業者之業務動能，預估投信業者、現有及潛在投資人均可受惠。

二、強化上市 (櫃) 公司及證券暨期貨市場各服務事業永續資訊之內部控制

上市 (櫃) 公司及證券暨期貨市場各服務事業內部控制制度應包括「永續資訊之管理」且納為必要稽核項目。

預期效益：提升上市 (櫃) 公司及證券暨期貨市場永續資訊揭露品質。

三、調整保險業計提利率風險所適用之倍數

將保險業計提利率風險所適用之「X+Y 倍系統」，其中 2025 年度原適用之 X 倍為 1 倍，調整為維持與 2024 年度相同之 0.9 倍。

預期效益：降低保險業計提利率風險資本之增提幅度，以協助其妥善分配資源並提升資本運用效率，達到順利實施保險業新一代清償能力制度之目標。

四、擴增應實施內控稽核制度之保經代公司

為強化保經代公司健全經營，將應建立內控稽核制度及程序之年度營業收入標準，由現行新台幣 3 億元調整至 2 億元，擴增應建立內控稽核制度與招攬制度及程序之公司。

預期效益：調整後，以 2023 年營業收入估算，預計將增加 13 家保經代公司應建立內控稽核制度及程序。

五、創新板全面刪除合格投資人制度

創新板全面刪除合格投資人制度，並強化申請公司創新性審查等配套措施。

預期效益：提升創新板流動性及交易量，促進創新企業申請掛牌。

六、修正保險業投資不動產基準利率定義

1. 修正保險業辦理不動產投資管理辦法第 2 條基準利率定義，由「中華郵政股份有限公司牌告二年期郵政定期儲金小額存款機動利率」修正為「最近五年中華郵政股份有限公司每年一月一日牌告二年期郵政定期儲金小額存款機動利率之平均利率。」。

2. 目前保險業不動產投資報酬率最低為 2.97%；修正後為 2.419%，降低 0.551 個百分點。

預期效益：提升保險業從事不動產投資之法定收益率之穩定性，避免受短期利率調整影響。

七、永續報告書數位平台

證交所建置之 ESG 數位平台將增加產製永續報告書功能，於系統內建立「永續報告書參考框架」，並就框架中之各揭露項目提供「報告書模板」、「GRI 準則內容」、「揭露參考範例」、「重大主題識別及建議」等資訊，並自動帶入上市櫃公司每年 6 月申報之 ESG 資訊至對應項目，輔助上市櫃公司編製永續報告書。