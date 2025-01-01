〈貴金屬盤後〉完美風暴助攻 黃金締造2010年來最佳年漲幅

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-01-01 05:37

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黃金價格周二 (12 月 31 日) 上漲，2024 年飆升超過 27%，創下 2010 年以來最大年度漲幅，受益於避險需求及各國央行降息。然而，若川普 (Donald Trump) 第二任期內的政策出現變化，市場情緒可能變得更加謹慎。

現貨黃金價格現貨黃金上漲 0.78%，報每盎司 2,638.6 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.9%，報每盎司 2,641.00 美元。

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2024 年在央行強勁購買盤、地緣政治不確定性及貨幣政策寬鬆的推動下，避險黃金出現破紀錄的漲勢，於 10 月 31 日達到歷史新高每盎司 2,790.15 美元。

分析師預期支持 2024 年金價上漲的因素將延續至 2025 年，但也提到川普政策可能引發的通膨壓力及聯準會 (Fed) 放慢降息速度，可能成為潛在阻力。

MKS PAMP SA 貴金屬策略主管 Nicky Shiels 表示，「黃金正處於一個長期牛市，但 2025 年的走勢不會像 2024 年那樣單向上升。」

她談到，「隨著川普選舉勝利後的政治恐慌消退…… 央行的黃金購買趨勢將在 2025 年保持相似的步伐，但考量到川普可能對被視為積極去美元化的國家施加關稅，購買行為將更為隱秘。」

黃金在低利率環境中表現突出，是抗衡經濟及地緣政治風險的避險工具。隨著美元在「川普行情」中走強，黃金在 11 月的漲勢有所放緩。

花旗環球市場貴金屬策略師 Tom Mulqueen 表示，「我們認為美國總統大選後黃金牛市暫時停歇，但應會在 2025 年恢復，因美國勞動市場進一步惡化、仍處於高位的利率拖累增長，以及 ETF 需求上升。」

白銀今年上漲近 22%，為 2020 年以來的最佳年度表現。相比之下，鉑金和鈀金全年下跌幅度超過 8% 和 17%。

花旗的 Mulqueen 預測，由於市場供應缺口較大及 Fed 在 2025 年繼續降息，白銀價格將升至每盎司 36 美元。但他認為工業需求增長在 2025 年面臨阻力，白銀表現將不及黃金。

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