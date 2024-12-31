著名科技投資者：未來5年更看好輝達勝過特斯拉

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-31 17:00

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Gerber Kawasaki 財富與投資管理公司執行長 Ross Gerber 是長期特斯拉 (TSLA-US) 股東，今年卻大減這檔股票，與此同時，他力挺另一檔大型科技股，就是 AI 龍頭輝達 (NVDA-US)。

Gerber 指出，在過去十年，輝達的投資報酬率勝過特斯拉。自 2014 年以來，輝達的股價持續上漲，尤其是在 2020 年和 2023 年，分別錄得 122.30% 和 239.02% 的年度成長率。

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相較之下，特斯拉雖然在 2020 年表現出色，股價飆升 743.44%，但在 2022 年卻遭遇了 65.03% 的大幅下跌。截至 2024 年，輝達的股價累計上漲超過 180%，而 特斯拉僅上漲 73%。

過去十年輝達與特斯拉股價年成長比較 (來源: benzinga)

輝達的亮眼表現吸引了大量散戶投資者。截至 2024 年 12 月中旬，散戶投資者已向 輝達投入近 300 億美元資金，幾乎是流入 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY-US) 等廣泛市場基金資金的兩倍。 這顯示出投資者對 輝達未來發展充滿信心。

Gerber 認為，輝達的成功主要歸功於其在人工智慧 (AI) 領域的領先地位。作為圖形處理器 (GPU) 的主要供應商，輝達的產品在 AI 發展中扮演著至關重要的角色。隨著 AI 技術的快速發展和應用普及，輝達的 GPU 需求量大幅增長，推動其業績和股價持續飆升。

Gerber 表示，輝達的股票不貴，但也不便宜，但他們帶來的實際利潤，以及他們在晶片行業的壟斷地位，讓輝達在未來五年的前景非常好。

Gerber 有著強大的市場影響力，根據最新的 13F 文件，Gerber Kawasaki 管理著超過 21 億美元的資產。

他的觀點得到了市場趨勢的支持，在散戶中，現在投資者更偏愛輝達而非特斯拉。Vanda Research 的數據也顯示，儘管近期市場波動，輝達在平均投資組合中的比例仍在增加。

不過，儘管前景看好，輝達也面臨一些挑戰。例如，部分交易員對輝達股價的快速上漲表示擔憂，認為其估值過高。