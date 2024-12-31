年底拚壓線！櫃買中心主動式ETF、被動式多資產ETF新制今雙雙上路

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-31 14:50

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為邁向亞洲資產管理中心，金管會於本月 25 日公告修正證券投資信託基金管理辦法等法規，開放證券投資信託事業發行主動式 ETF 及被動式多資產 ETF，配合主管機關的法規修正，櫃買中心為建置主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 櫃檯買賣制度，修正櫃買中心相關規則，並於今 (31) 日公告實施。

近幾年主動式 ETF 於全球市場快速發展，已成為國際資本市場關注焦點，主動式 ETF(中文名稱為「主動式交易所交易基金」) 與現行被動式 ETF (中文名稱為「指數股票型基金」) 最大差異在於主動式 ETF 基金經理人可基於特定投資方針運用基金投資，主動分析作成決策，以較積極方式為基金創造績效，與現行被動式 ETF 係以追蹤、模擬或複製標的指數為目標，讓投資人直接參與指數的報酬表現之操作方式不同，應可吸引更多發行人及異質投資人參與市場。

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另現行我國被動式 ETF 發展雖已具規模且商品類型多元，惟指數標的成分僅限全部為債券或股票，本次擴大被動式 ETF 商品範疇，開放標的指數成分證券可同時包含股票及債券的多資產 ETF(即平衡型 ETF)，將可滿足投資人同時以股票及債券作為資產配置之投資需求。

櫃買中心表示，本次相關規章修正之重點，在主動式 ETF 方面，主要包含增訂主動式 ETF 為櫃檯買賣有價證券，且因主動式 ETF 無追蹤指數，故排除主動式 ETF 發行人應向櫃買中心申請指數資格同意之規定，並規範投信公司應每日於公司網站揭露全部投資組合內容；另在被動式多資產 ETF 方面，則增訂指數成分證券同時包括股票及債券之平衡型 ETF，並規範其指數編製規則應訂定固定或各指標條件下適用之股票及債券配置比例，且應於指數名稱標明平衡字樣。有關主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 之掛牌申請程序、資訊揭露、交易方式、流動量提供者造市及申購買回作業原則皆參照指數股票型基金之規範，與現行 ETF 相同。

櫃買中心表示，主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 制度上線後，將增加投信公司發行 ETF 商品的彈性，使產品線更加完整，亦可使投資人享有交易便利且利於資產配置之 ETF 商品，有助吸引更多投資人投入 ETF 市場，不僅完善我國資本市場並與國際接軌，更可促進我國 ETF 市場更加蓬勃發展，以達到發行人、投資人及金融市場三贏的局面。