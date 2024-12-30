季配高股息ETF成資金避風港 0056 Q4全數交易日均獲淨申購

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-30 15:43

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月配高股息 ETF 熱度隨著「降息風」一去不復返，多檔產品第四季呈現拋售狀況，資金重回季配高股息 ETF 的懷抱，老大哥 0056 第四季不僅申購金額飆升，更是四大季配高股息 ETF 中唯一全數交易日呈淨申購。法人表示，在降息風衝擊下，部分存股族對月配 ETF 信心全失，積極轉進穩定性高的季配商品，尋求資金避風港。

法人指出，本波月配息降息風，各檔降息幅度介於 16%~93% 不等，其中規模最大的 00929 降息幅度達 75%，打臉當時以配息 0.11 元計算每月可領多少錢的眾多理財達人，被吸引進的投資人也才赫然發現，原來配息會受市況影響，於 12 月公告配息後市場反應更加慘烈，被狂拋售逾 350 億元。

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承接外溢加碼資金最顯著的，當屬季配型高股息 ETF。統計第四季以來，0056、00878、00919、00713 總計流入約 1542 億元，其中，0056 獲淨申購逾 550 億元，更是其中唯一第四季 81 個交易日全數呈淨申購。

歸納原因，不外乎是 0056 長年來的穩定配息的紀錄已將推進第 15 年，也是第一檔達成存股 0 成本的高股息 ETF，加上帳上可分配收益充沛，進而成為資金避風港以及投資人的定心丸。

法人分析，在穩定現金流需求趨動下，自然轉進成立時間較久、配息能力相較穩定的 0056 等季配息商品，目前 0056 在 1、4、7、10 月除息沒有挑戰者，加上帳上可分配收益妥妥的擺在那，截至 12/26，包含股利的收益平準金有 5.07 元，以目前配息水準還可配 4 季以上，且明年第二季起又會進入台股除息高峰，將再挹注配息能力，看好是配息最穩的高股息 ETF。