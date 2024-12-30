跟著軟銀賺美元！野村00971、00972 美日ETF成立 1/9掛牌
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-30 11:26
日前美國總統當選人川普會面日本軟體銀行集團執行長孫正義，宣布軟銀將投資美國一千億美元，預計創造十萬個工作機會，該投資案可望帶來美企與日企龐大的紅利與外溢效應。野村投信則推出 2 檔 ETF，分別為野村美國創新研發龍頭（00971）及野村日本價值動能高息 ETF（00972）已成立，並預計 2025 年 1 月 9 日掛牌上市。
野村美國創新研發龍頭 ETF（00971）基金經理人林怡君表示，除了 AI 科技，美國在全球主要產業都具舉足輕重的領導地位。野村投信投資策略部副總經理但漢遠則指出，推動美國在領導地位屹立不搖的重要推手，就在於每年投入大量的研發，其研發支出規模名列全球第一，以最新資料（2022）來看，美國企業投入研發金額高達 7616 億美元，甚至超過第二到第十六名國家的總合 7531 億美元。
若從民間企業的角度來看也是如此，例如 S&P 500 指數成分企業投入研發更是顯著上揚。因此，鎖定這些美國的研發龍頭，有望幫助投資人參與各產業的未來發展與長期潛力增長，尤其是在重商主義的川普 2.0 之下，創新研發龍頭企業可望獨占鰲頭。
野村日本價值動能高息 ETF（00972）基金經理人張怡琳進一步分析指出，這次重大投資案另一推手日本「軟銀」，更身為全球前五大經濟體，美國無論是在政治或經貿關係長期甚密，除了個別企業的成長機會外，日本現正進行的企業治理改革更將帶來結構性價值翻揚的投資紅利。
00971 所追蹤指數為「彭博研發龍頭指數」，以美國前 1000 大市值公司普通股票為主體，透過關鍵要角的「研發費用篩選」，個股研發費用連續 3 年均正成長且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準，加上市值／流動性檢驗，最後透過市值排序與加權，選出前 50 大成分股，並以單一個股上限 8%、產業上限 40% 保有適度投組分散性，指數篩選出的「研發龍頭」股，掌握各產業商機與美股產業輪動。
00972 所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯納入股利指標、企業的股價淨值比及每股盈餘的成長，並以全日本大／中／小型股票約 1,100 檔為母體，逐步篩選最終共選出 50 檔成分股，單一個股占指數不超過 8%，透過此指數篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 搭上ETF換股列車，三天賺兩成六
- 聯準會放鷹不用怕！專家：2025美股牛市仍在，聚焦具未來影響力的龍頭企業
- 日企改革再迎上攻契機！00972投資日股聚焦日本政策財 12/18正式開募
- 展望2025，美股七巨頭表現仍可期！ 專家：還有其他正加速成長的潛龍股，這檔「研發龍頭概念股」有潛力