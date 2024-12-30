跟著軟銀賺美元！野村00971、00972 美日ETF成立 1/9掛牌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-30 11:26

‌



日前美國總統當選人川普會面日本軟體銀行集團執行長孫正義，宣布軟銀將投資美國一千億美元，預計創造十萬個工作機會，該投資案可望帶來美企與日企龐大的紅利與外溢效應。野村投信則推出 2 檔 ETF，分別為野村美國創新研發龍頭（00971）及野村日本價值動能高息 ETF（00972）已成立，並預計 2025 年 1 月 9 日掛牌上市。

野村美國創新研發龍頭 ETF（00971）基金經理人林怡君表示，除了 AI 科技，美國在全球主要產業都具舉足輕重的領導地位。野村投信投資策略部副總經理但漢遠則指出，推動美國在領導地位屹立不搖的重要推手，就在於每年投入大量的研發，其研發支出規模名列全球第一，以最新資料（2022）來看，美國企業投入研發金額高達 7616 億美元，甚至超過第二到第十六名國家的總合 7531 億美元。

‌



野村日本價值動能高息 ETF（00972）基金經理人張怡琳進一步分析指出，這次重大投資案另一推手日本「軟銀」，更身為全球前五大經濟體，美國無論是在政治或經貿關係長期甚密，除了個別企業的成長機會外，日本現正進行的企業治理改革更將帶來結構性價值翻揚的投資紅利。

00971 所追蹤指數為「彭博研發龍頭指數」，以美國前 1000 大市值公司普通股票為主體，透過關鍵要角的「研發費用篩選」，個股研發費用連續 3 年均正成長且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準，加上市值／流動性檢驗，最後透過市值排序與加權，選出前 50 大成分股，並以單一個股上限 8%、產業上限 40% 保有適度投組分散性，指數篩選出的「研發龍頭」股，掌握各產業商機與美股產業輪動。