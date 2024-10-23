證券標竿企業！元富證獲國家品牌玉山獎二大獎

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 10:09

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新光金 (2888-TW) 旗下元富證券於第 21 屆國家品牌玉山獎中，憑藉對公司整體經營及產品服務的深度投入，榮獲「傑出企業類」和「最佳產品類」二大殊榮，傑出表現備受肯定。

元富證說明，近年持續強化營運體質，拓展多元收入管道，多項業務指標表現優異；而除了聚焦本業穩健成長，於永續發展方面也展現實績，包括成功輔導雲豹能源創新板掛牌上市、主辦國內電子業首檔可持續發展連結債券鴻海 SLB，積極響應政府 ESG 投融資政策。

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另一方面，元富證於分公司設置太陽光電發電系統，為首家券商完成興建太陽能案場，預估 20 年可累積減碳量相當於 2.82 座大安森林公園的吸碳量。

在推動金融友善服務方面，元富證除提供證券業界唯一 AAA 無障礙網頁等級標章的金融友善專區，也針對不同族群的學習偏好，分眾規劃各式金融教育推廣，透過 YouTube 影片、IG 社群貼文，以淺顯易懂的圖文解說理財概念及整理詐騙話術供防範參考。

此外，元富證重視職場性平和人才永續，持續強化員工照顧和福利措施，推動性別平等、優化 DEI(多元、公平和共融)。

而元富證此次以自建「好富投 App」摘下第 21 屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」，獲獎源於元富深入了解客戶投資旅程中的挑戰與痛點，運用金融創新科技、大數據分析和人工智慧演算技術推出「好富投 App」，從使用者需求導向凸顯「友善」、「創新」、「客製」、「智能」、「服務」和「直覺」六大面向。

另外，在創新應用方面，元富證從個人化投資開始，提供多達 462 種選股策略打造獨特投資組合，並打破傳統存股框架，推出存股不受標的和日期限制，而策略當沖讓投資者更即時應對市場波動，首創三階段沖銷保護機制，最後，整合了大數據和 AI 分析工具，幫助投資者快速評估個股潛力及市場趨勢。