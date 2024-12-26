元富證券工會正式成立 對新新併員工安置計畫無從知悉

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-26 10:50

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元富證券工會表示，雖然公司高層喊話所有員工留任三年、並承諾安置計畫將會一體適用，然而，證券、銀行、壽險，其業務內容與薪資細項完全不同，為保障元富員工安置與未來留任的權益著想，成立工會是正確且必要的選擇。

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元富證券工會強調，工會並非洪水猛獸、也不是與公司對立的妖魔鬼怪，檯面上領先市占證券同業的工會運作得宜，甚至連台灣證券交易所也成立工會多年，在勞資和諧氣氛下屢創公司業績上的巔峰。

因此，元富證券工會的成立，是結合員工力量與新舊公司轉換期間，勞資和諧共同努力永續經營最好的推進力，目前由元富證券董事長陳俊宏擔任證券商業同業公會理事長，理應樂觀元富證券工會其成，樹立台灣證券業的勞資典範。

不過，元富證券工會指出，據悉，新光金旗下多個子公司，包括元富證券，在員工不知情的狀況下，已於近日透過勞資會議火速通過員工安置計畫，而員工卻連勞資會議勞方代表是誰、勞資會議內容為何都無從知悉。這讓員工非常擔心害怕，合併後的元富員工權益是否已在不知不覺中被剝奪。

元富證券工會主張，目前元富證券勞資會議通過的員工安置計畫並未經過民主程序協商，無法確實反映員工的心聲。未來工會的運作，將秉持公正、公開、公平，廣納基層員工意見，並以銀行、證券同業先進成功的安置計畫與團體協約為範本，全力成為員工與公司之間的溝通橋樑，在未來的新道路上攜手前進，爭取員工最大的利益福利保障，並創造股東最好的投資收益。勞資團結一致創造雙贏，是工會最大責無旁貸的使命。