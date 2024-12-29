今年比特幣吸金360億美元！2025年富達續看好加密貨幣 川普上任3大利多功攻

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-29 12:26

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數位資產的出現帶來了金融和技術的重大發展，2024 年更創下多項重要里程碑。數位資產發展的下一步為何？富達國際數位資產部投資總監黎樂知 (Giselle Lai) 展望 2025 年，川普重回白宮、更加開放的監管態度、以及機構法人興趣漸濃這 3 大因素功攻，預期將推動加密資產，尤其是比特幣的增長和採用。

回顧 2024 年，黎樂知指出，數位資產達到許多前所未有的里程碑：包括加密貨幣總市值超過 3.9 兆美元；比特幣價格創歷史新高，首次突破 10 萬美元；美國現貨比特幣 ETF 資產規模超過 1,000 億美元；穩定幣市值達超過 2,000 億美元；代幣化公債 / 貨幣市場基金的資產規模超過 20 億美元；比特幣開採量超過 90%，於 2024 年 4 月完成第四次比特幣減半。

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談到 2024 年催化比特幣強勁表現的關鍵，黎樂知認為，主要有三大原因。首先，美國批准了現貨比特幣 ETP (交易所交易產品)，進一步將比特幣投資合法化。截至 2024 年 12 月吸引超過 360 億美元淨流入。

其次，加密貨幣和比特幣產品的監管明確性增加。繼美國之後，英國、泰國、香港、澳洲和台灣相繼開放比特幣現貨產品，歐洲也將即將全面實施加密貨幣法規。

第三，2024 年初比特幣減半事件效益擴及全球。比特幣減半大約每四年發生一次，旨在將比特幣供應減少一半。過去每次減半事件後都使比特幣價值大幅上升，吸引更多投資人關注。Google Trends 上的 “比特幣減半” 搜尋量亦創歷史新高。

此外，美國大選後積極的市場動能，導致比特幣漲幅超過 45%，價格首次突破 10 萬美元，且年初至 12 月總回報率約達 134%。

展望 2025 年數位資產投資展望與正向推力，黎樂知認為，首先美國新政府政策的支持占絕大因素。在美國大選競選期間，川普對加密貨幣表達積極看法，提到要將美國打造成全球加密貨幣領導者，並建立比特幣和加密貨幣諮詢委員會。此外，預計美國證券交易委員會（SEC）將更換領導層。這些變化將有機會創造更有利創新和監管的環境。

此外，流動性市場條件的放寬，也有利比特幣發展，因歷史數據顯示比特幣與 M2 貨幣供應量以及流通性呈現高度相關。

機構法人對比特幣的興趣增加。黎樂知觀察到，越來越多機構法人對比特幣投資持更開放態度，特別是隨著 ETF 增加其可觸及性，且更多銀行亦允許投資顧問向客戶推薦加密貨幣 ETF。同時，比特幣 ETF 選擇權交易已在美國交易所上市，進一步提高投資人可觸及性，推升市場深度和流動性。