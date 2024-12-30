〈焦點股〉漢翔節能標竿獲銀獎 無人機題材發酵

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-30 11:38

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漢翔 (2634-TW) 致力節能減碳，旗下岡山廠區獲經濟部「節能標竿獎」銀獎殊榮，作為飛機研發製造商，此次在眾多製造類別廠家中脫穎而出，而漢翔還具有熱門的無人機發展題材，今 (30) 日盤中股價漲逾 3%。

漢翔表示，規劃明確可行的減碳措施，也擴及外部廠商，並採用節能標章認證設備、持續汰舊換新，達到最佳的節能成效，因此，此次通過複審與決審，最終榮獲銀獎肯定。

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漢翔進一步說明，各廠區全年無休，岡山廠區更是發動機產製的大本營，客戶涵蓋全球航太大廠；岡山廠配合公司策略，執行太陽光電發電系統建置、改善機具冷卻系統、汰換高效能冰水主機、建置空壓自動監控系統、執行 ISO-50001 能源管理系統、更換省電 LED 燈具、適化調整空調系統運轉等節能措施。

漢翔內部已成立碳中和單位，近年更持續導入儲能建設，逐步建構永續能源策略藍圖。