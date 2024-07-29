漢翔找來美國防大廠合作 拚發展地面作戰維修能量
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-29 11:20
漢翔 (2634-TW) 今 (29) 日宣布，與美國國防系統大廠將針對 M60 戰車性能提升，以及 Cyclone System 600 加侖油箱維修等兩項主題進行合作，以因應我國陸軍現役 460 輛 M60A3 戰車性能提升計畫需求。
該美國國防系統大廠目前已協助全球許多國家的 M60A3 戰車升級，合計超過千輛，雙方合作後將提供漢翔技能轉移與建立維修能量，漢翔表示，以 F-16 維修中心的成功經驗，將隨時做好強化地面部隊戰力的準備。
該公司也將授權漢翔維修 F-16 型機外掛 600 加侖油箱業務，擴大 F-16 維修中心服務範疇。
漢翔去年在鳳展專案中，將現役 F-16 全數完成性能提升，加上新購的「Block70」F-16V，台灣在不久後將擁有超過 200 架 F-16V 戰機，是亞洲最大規模的機隊，且機隊後勤維修技術已在本土扎根。
此外，漢翔也與美國航空系統廠商結盟，該公司是聯合頭盔提示系統 (JHMCS) 的製造廠家，有助於飛行員追瞄與鎖定敵機，與 F-16V 結合可直接提升空軍戰力。將與漢翔共同推展頭盔業務，並協助漢翔建立維修能量，支援頭盔顯示系統裝備妥善。
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