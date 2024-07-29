漢翔找來美國防大廠合作 拚發展地面作戰維修能量

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-29 11:20

漢翔 (2634-TW) 今 (29) 日宣布，與美國國防系統大廠將針對 M60 戰車性能提升，以及 Cyclone System 600 加侖油箱維修等兩項主題進行合作，以因應我國陸軍現役 460 輛 M60A3 戰車性能提升計畫需求。

該美國國防系統大廠目前已協助全球許多國家的 M60A3 戰車升級，合計超過千輛，雙方合作後將提供漢翔技能轉移與建立維修能量，漢翔表示，以 F-16 維修中心的成功經驗，將隨時做好強化地面部隊戰力的準備。

該公司也將授權漢翔維修 F-16 型機外掛 600 加侖油箱業務，擴大 F-16 維修中心服務範疇。

漢翔去年在鳳展專案中，將現役 F-16 全數完成性能提升，加上新購的「Block70」F-16V，台灣在不久後將擁有超過 200 架 F-16V 戰機，是亞洲最大規模的機隊，且機隊後勤維修技術已在本土扎根。